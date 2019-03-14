西嶼漁民請命 澎湖擬放寬12浬限捕禁令

2019-03-14 21:24

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕漁業署規定50噸以上拖網漁船不得進入12海里內作業，但因海洋資源枯竭，加上中國漁船越界肆虐捕撈，讓漁民叫苦連天；澎湖縣長賴峰偉今前往外垵漁港聽取漁民心聲，允諾聯合立委楊曜向中央請命，希望放寬至6海里外。

西嶼外垵漁港為澎湖最大衛星港，現有180艘漁船泊靠，由於現行法令規定CT4〈50噸以上至100噸〉拖網漁船，不得進入12海里內作業，但漁民反映中國漁船越界嚴重，12海里外漁業資源枯竭，同時12海里內為傳統漁場，希望澎湖能訂立自治條款放寬限制，同時要求海巡執法單位高抬貴手。

針對漁民反映，縣長賴峰偉今率同縣府一級主管前往外垵實地視察，並與漁民座談，縣議員李添進、西嶼鄉長許月里、代表會主席呂清陣等人都到場關心；根據漁民的反映，提出放寬50噸以上拖網漁船在6海里外作業、允許作業時間由8月至翌年2月、填報漁撈日誌掌控漁業資源量及網目大於10公分以上。

由於自治條例不能牴觸中央法令，因此賴峰偉除制訂自治條例外，並將聯手立委楊曜前往漁業署爭取放寬，同時也要求海巡署執法因時制宜；另外針對外垵漁港漁具倉庫不足問題，許月里建議釋出原冰廠規劃地，增加20個漁具倉庫，賴峰偉允諾盡力協助。

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