舞告讚！啟英表演藝術科奪全國學生舞蹈古典舞特優第一

2019-03-14 19:14

〔記者李容萍／桃園報導〕全國學生舞蹈比賽10日移師雲林演藝廳，桃園市啟英高中表演藝術科11名學生再度以「風決」奪下古典舞全國特優第一，連續3年在全國賽蟬聯第一名。

指導老師黃香梅說，啟英高中表演藝術科採小班分組教學，每名學生都能獲得扎實的指導，以豐富資源培養舞台經驗，使學生在高中三年中成為優秀表演者；古典舞蹈能連續三年蟬聯全國特優第一名，一方面學生願意努力學習，另一方面，也代表學校訓練扎實。

武功指導老師呂美慧說，這支舞有兩大配件：披風和槍，一出場披風展舞，化圓乾坤，不只需要學生雙手的協調性，更是手臂肌耐力考驗；長槍出場，場內走位，雙人對招，更是平日訓練出來的默契，一個閃神，可能就會受傷見血。

高三學生王品婕說，從小就嚮往成為專業的舞者，就讀啟英高中後有很多展演的機會，經過不斷的學習、演出也讓自己有了穩健的台風，原本還為未來發展方向猶豫著，但這次得獎，更堅定她往古典舞蹈方向前進。

高二學生張楹婕也說，學長姐當時找她一起參加比賽，「很擔心自己成為絆腳石」，但在學長姐的鼓勵下與老師循循教導，逐漸建立起信心，更感受學校對表藝科師生的支持和鼓勵，團隊發揮很大的默契最後終於一舉奪冠。

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