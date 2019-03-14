台南草地換物市集音樂趴 50個攤位週六登場

2019-03-14 20:07

〔記者蔡文居／台南報導〕為倡議減少過度消費，從源頭降低對掩埋場的依賴，台南社大學結合後甲國中師生，16日週六下午3點於後甲國中藝文廣場舉辦「草地換物市集及音樂趴」活動，現場除有將近50個攤位提供民眾交換物品外，並安排社大熱音社表演及教導民眾如何自行修繕電器、木工家具以及利用植物來改造舊物品，歡迎市民一起來愛物惜物，讓舊物有機會在別人手中重生。

草地市集策劃人陳冠達表示，今年是社大連續第10年辦理此活動，活動精神是「愛地球，惜物、減少不必要的消費」，現場不以金錢交易，鼓勵參與者發揮創意，以才華、勞力、服務、物品等不同方式進行交換。

居家修繕講師林俊成說，現在東西被設計成容易損壞被丟棄，修理也不划算，但所謂的「不划算」是修理價格跟買新的差不多來看，沒有算進丟棄與再生產新的的環境成本。當天會透過簡易教學，讓參加的民眾學習自己動手更換插座、水龍頭、修理開關、電風扇等小物件，學習動手來解決問題。

後甲國中校長陳瑞榮表示，藉由與台南社大的議題合作，讓許多比較教條式的環境教育也能有許多創新的推廣方法。校方除鼓勵師生、家長積極參與之外，未來也可能在特色教學單元上進一步合作，讓「會念書又關心公益」成為後甲學生的特質。

社大表示，市集舉辦時間為本週六下午3點到5點半，如有意成為市集攤主，可以臉書搜尋草地市集專頁申請加入，也呼籲大家整理一些堪用卻用不到的舊物，當天一起來後甲藝文廣場淘寶，透過物品交換來延續舊物的新生命。

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