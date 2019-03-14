來回14小時賠錢做！中橫便道中斷 業者繞道送學童午餐到梨山

2019-03-14 16:41

〔記者張軒哲／台中報導〕送一趟賠一趟！連日豪雨，9日造成中橫便道交通中斷，但梨山地區的學童營養午餐不能斷炊，供應梨山地區多所學校食材的芫儂食品（員林合作農場）餐車，只好從台中市繞道宜蘭送達，車程來回就要14個小時，及時送上新鮮食材，業者黃建銓表示，餐車每跑一趟就賠一趟，但企業不能只顧著賺錢，要有回饋社會的使命感，因此為了學生健康，當成行善，賠錢也得做。

和平區的梨山國中小地處海拔2012公尺高山，與平等國小同列台中市最偏遠的學校。但午餐時間一到，廚房飄出飯菜香，全校200多名師生午餐得來不易，因為食材全是從台中市區翻山越嶺運送而來。

芫儂食品從事營養午餐食材30年，黃建銓說，梨山多年來交通不便，公司10多年開始每週1趟運送食材至梨山國中小跟環山部落平等國小，若遇中橫便道中斷，餐車就只好繞道南投埔里上山，若是武嶺道路也封閉，就只能從宜蘭上山，來回要14小時，只要司機送餐到梨山，他也跟著擔憂，等到司機平安返回公司才敢下班。

黃建銓表示，承作的學校不分大小或者距離遠近，使用的食材規格都是相同的等級標準，政府推行營養午餐四章一Q國產食材的政策，成本非常高，偏遠山區的和平國中、和平國小、博愛國小、白冷國小等偏鄉學校，都可以吃到符合國產四章一Q的優良食材，讓學童午餐沒有城鄉差距。

梨山國中小學務處指出，有連續多年芫儂的餐車是每週經由合歡山繞到梨山，後來校方協助申請中橫便道通行證，司機一天來回，耗費油錢時間真的很辛苦。

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