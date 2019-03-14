罕病林子期環島當生前告別式 勉勵病友、民眾珍惜生命

2019-03-14 16:32

〔記者王善嬿／嘉市報導〕「小腦萎縮症」生命鬥士林子期今年34歲，27歲發現罹患罕見疾病，曾萌生輕生念頭，但在朋友、宗教信仰支持下，他改變想法、正向面對疾病，還三度環島介紹小腦萎縮症讓更多人知道，也演講自己的生命經驗，鼓舞病友、民眾，今年他自覺身體退化速度加快，第四次環島當「生前告別式」，向世界、好友感恩、告別。

林子期的環島行來到嘉義市，今天上午向再耕園庇護的身心障礙者演講，他分享說，雖然語言、行動變慢，甚至視線也開始模糊，但他半徒步、半搭車環島，來認識這塊土地；他的治療過程中，受到屏東縣五房教會牧師、教友等人關懷，讓他也希望帶給別人愛與關懷，所以邊環島邊演講，還將環島的歷程出書。

他說，自己可能之後行動更不便，也不知道什麼時候無法說話，這次環島也許是最後一次，就當他的「生前告別式」，與環島旅程中結識的朋友告別、感恩。

而身為明星劉德華的粉絲，林子期以劉德華的歌曲《笨小孩》作為這次環島行的臉書粉絲頁名稱，等環島結束，將寄信給劉德華，希望能與偶像見面、一起合唱《笨小孩》！

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