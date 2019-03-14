華信北東航線8月起改飛ATR機型 載客減少但增一班

2019-03-14 15:26

［記者黃明堂／台東報導］華信航空台東台北航線8月1日起將用載客量較小的ATR機型營運，立委劉櫂豪邀集民航局長林國顯與華信航空幹部協調，汰換機型後，將不變動原班表為原則下，增加往返一航班。

劉櫂豪表示，華信航空因應國內航空調度的需求，新購ATR機型投入營運，由於該機型相較於原本噴射機載客量較小，他要求總體運能需維持不得減少，因此召集民航局及業者來研議增加航班數，以確保總體運能。

劉櫂豪說，初步共識以原班表不變動為原則，華信航空將於8月1日起，每日增加14：30從台北發往台東後再返航一趟次航班，至於連假或因應特殊活動，將隨時因應調整增加航班，應能滿足台東的運能需求。

劉櫂豪說明，目前台東的航空營運情形載客率已達77％，其中早鳥優惠的實際搭乘使用率也超過4成，顯示優惠票價確實有帶動民眾需求的誘因，航空公司雖然無法再常態性增加航班運能，但也希望民航局跟業者能夠逐步規劃，增進台東航空運能，降低票價或增加優惠比率等措施，以期吸引更多觀光旅客到台東，促進台東的發展。

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