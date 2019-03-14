彰化動起來！完成這些檢測有機會獲贈運動智慧錶

2019-03-14 13:32

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化動起來！彰化市西勢社區發展協會響應衛生局舉辦「豬年行大運彰化動起來」計畫，今天邀請社區長者參加體適能檢測，後續還將持續完成成人健康檢查及四項癌症篩檢任一項檢查。西勢社區理事長葉孟家表示，只要民眾到縣府Line官方帳號加好友或衛生局臉書按讚，並提供今年3月以後於本縣消費未開獎的統一發票5張，就有機會領取高級運動智慧錶。

彰化市長林世賢及秘書陳春榮今天偕同市公所社會課長孫培富，一行人前來西勢社區關心「彰化動起來」辦理情形，林世賢並對西勢社區在短短7個多月時間，就把巷弄長照站辦的有聲有色讚譽有佳，有機會將尋求各界資源擴大彰化市社區辦理長照業務。

西勢社區發展協會理事長葉孟家指出，感謝縣府有機會提供此活動承辦，健康就從適當的運動開始，適當的運動可以防止身體中的關節僵硬，同時也可以防止骨骼疏鬆及失智症的發生。西勢里長王逢易則鼓勵鄉親，踴躍參加活動，透過運動智慧錶紀錄鄉親身體活動情形，養成運動習慣。

剛好符合檢測資格的市民代表林大傑聞訊也特別前來體驗，檢測完後所有項目都達到高標，他開心表示每天清晨5點就起床開始運動，鼓勵長者多運動身體更健康。

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