美濃農會成立「綠色農業資材中心」植物醫生進駐提供專業諮詢

2019-03-14 13:02

〔記者黃佳琳／高雄報導〕為了鼓勵友善耕作，美濃農會成立「綠色農業資材中心」，提供優質的有機質肥料、微生物製劑等友善資材，再找來植物醫生進駐提供專業詔詢，讓農民在轉換友善耕作法的過程當中，可以有新農法以及替代資材使用的諮詢對象，避免病急亂投醫。

美濃農會總幹事鍾清輝表示，過去田園間常見的青蛙、鍋牛，在農民追求高產能的情況下，大量使用化肥、農藥，雖然產量提升了，但環境也跟著被破壞，農民身體健康也受到影響；近年來，美濃區農致力推動友善耕作，鼓勵並輔導美濃農民「一分地減一瓶藥」的觀念，不僅為了美濃子孫的一片淨土而努力，更為了台灣農業與台灣民眾的未來而努力。

今天成立的美濃綠色農業資材中心，將原本美濃農會的肥料間重新裝潢，佔地兩百多坪，除了開架式農業資材外，還設立「行政院農業委員會補助專區」，其中包含「國產微生物肥料」、「生物性防治資材」、「農田地力改良肥料等」，農民可以在中心獲取資訊、並以補助後價格輕鬆購得。

中心內還設置專門植物醫生諮詢室和植物病徵檢驗室，提供合乎法令規範的友善耕作方法及綠色資材使用意見交流及諮詢。此次進駐的植物醫生高佩琳是2016年農委會防檢局所培訓的全台第一位實習植物醫師，她將從照顧農民的身體健康出發，提供友善耕作的相關替代資材與防護裝備，讓農民朝有機或友善轉型的耕作過程中，可以滿足所有需求。

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