發文澄清教師法修法 潘文忠：沒想到這麼多人關注

2019-03-13 18:44

〔記者林曉雲／台北報導〕行政院院會日前通過教師法修正草案，引發教師團體反彈。教育部長潘文忠今天在部務會報中致詞時表示，他在臉書粉專發文澄清和說明，沒有想到這篇文章竟有11萬的觸及率。按讚數逾1500，逾200則留言及逾500次分享。

潘文忠今年2月開設臉書粉絲專頁，他表示，剛開始覺得沒有多少人會在臉書留言，沒想到這篇文章竟有這麼多人關注，讓他發現溝通管道非常多元，教育部可透過不同管道，將被誤解的訊息儘速釐清，並將政策傳達給師生家長，未來希望教育部官方臉書能有更多雙向互動。

潘文忠強調，教師法修法重點是放在不適任教師 ，希望有效且客觀地建立處理不適任教師的機制，卻因為大專師限期未升等、寒暑假到校天數等事項，讓許多教師非常擔心。但事實上草案並未改變 現行寒暑假制度，只是將現在的規則提升其法律位階。

潘文忠也說明，大專教師因限期未升等，現行是不續聘或解聘，沒有任何保障，基於維護教師權益 才增加資遣，但在聽取各界意見時發現，教育部修法的善意如果被誤用，有可能反而傷害到教師權益，因此需要更好的配套措施，教育部會以「比現況更好的修法」來維護立法精神。

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