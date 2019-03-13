貓熊比石虎、黑熊可愛又溫和？荒謬對比專家打臉

2019-03-13 16:52

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕中國擬贈送貓熊至高雄市話題引發熱議，中天新聞昨日報導將貓熊與台灣黑熊及石虎相比較，強調貓熊「可愛程度超出一大截」，並稱石虎、黑熊「外型兇猛又具攻擊性」；石虎保育協會理事長陳美汀駁斥此種比較方法很荒謬，傳播學者管中祥也痛批媒體傳遞錯誤資訊，已嚴重失職。

陳美汀表示，各種野生動物多少都具有攻擊性，貓熊也不例外，但石虎體型小、天性膽小怕人，除非誤中陷阱才會激烈掙扎，平常不會主動攻擊人；而台灣黑熊過去也鮮聞攻擊人類案例，僅因體型巨大讓人心生畏懼，但基於保育立場，人類不應以動物「是否可愛」作為評斷依據。

陳美汀強調，現今國外先進動物園皆不再以動物吸引遊客、錢潮作為主要誘因，反而是著重軟硬體設備，提升教育意義為主要目的，但若是台灣仍陷入經濟效益邏輯作為動物園發展目的，等同是把各種珍貴動物商品化，不僅未能達到應有的保育教育意義，且更將動物置於惡劣環境之中，徒耗大筆經費及人力。

陳美汀認為，貓熊不見得能適應台灣環境，且動物園未必有足夠能力照養，與其如此，不如將經費投入台灣動物保育之中，並提升動物園的照顧品質及傳遞教育能力。

中正大學傳播系副教授管中祥則指出，媒體可以有特定政治立場，但不應該提供錯誤資訊，此類比已明顯偏離事實，不僅打擊媒體本身可信度，對於其刻意吹捧的對象也是一種反效果，且該則新聞經過編輯台層層把關仍然上架，顯見已明顯失職，但至今未進行更正及道歉，恐重創公信力。

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