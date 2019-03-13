媒體指石虎兇猛具攻擊性 石虎之聲：面對人類無招架之力

2019-03-13 15:36

〔即時新聞／綜合報導〕近日高雄將引進重慶貓熊與否一事，吵得沸沸揚揚，有人質疑為何不保護台灣石虎與黑熊，反倒可能要花一年七千萬去養中國貓熊。而有眼尖網友發現，國內有媒體將三者做成對比圖，將貓熊形容為「可愛，無攻擊性，超療癒」，但石虎、黑熊卻是「兇猛，具攻擊性」。不過，根據臉書粉專「台灣石虎保育協會」的貼文指出，面對人類，石虎「無招架之力」，也「不會亂咬人」。

今天下午2時，臉書粉專「台灣石虎保育協會」分享一張表情堅毅的石虎黑白照，並貼出一篇「石虎之聲」的貼文，文中宛若以石虎的第一人稱角度出發，澄清「雖然我是凶猛的淺山之王」，但面對人類「我卻毫無招架之力」，而且「我不會亂咬人」。

文中也另外標記，「石虎數量估計只有兩千隻的四分之一」、「只有聽過人吃石虎沒聽過石虎咬人」。

該篇貼文一出，網友在底下分享媒體的「白爛資訊」截圖，並稱「早上看到那個新聞，真的氣到發抖」、「含血噴人」、「石虎，加油」、「好愛石虎！」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/