搶救大甲溪下游北岸高灘地合法農田 河川局允諾改善

2019-03-13 13:01

〔記者張軒哲／台中報導〕為搶救大甲溪下游北岸高灘地上合法開墾的農田，市議員吳敏濟召集會勘，水利署第三河川局允諾辦理水路導正，汛期將屆，近期內將先投放消波塊保護高灘地，保障合法承租農戶的權益及生計。

位於大安區東安里境內的大甲溪下游北岸高灘地，前年6月底遭洪水沖失10餘公頃，有農民耕作時跌落數公尺深的溪谷，歷經數十年開墾的心血付之流水，其餘農田也岌岌可危。水利署第三河川局卻始終未採取保護措施，吳敏濟12日再接再勵召集第五次會勘，為農民爭取權益。

吳敏濟指出，大甲溪下游河床開闊，北岸高灘地數十年來未曾遭遇洪水沖擊，卻在2年前南岸疏濬後水路突然大角度北偏沖毀良田，過去會勘4次後都沒有下文，政府的不作為令民代及當地里長匪夷所思，難怪農民懷疑有人為因素存在，吳敏濟認為政府應站在照顧農民立場，第三河川局有責任盡快找出原因對外說明，給予合法承租戶合理的交待。

由於汛期將屆，現存高灘地農田又再度面臨洪水威脅，水利局馬名謙副局長建議先辦理臨時水路導正，吳敏濟則建議投放消波塊先保護住高灘地，根本之道則是盡快將水路往河床中心導正，讓水流遠離高灘地。

會中作成幾項結論，第三河川局於2週內邀集相關技術單位研討改善方案，一個月內辦理臨時水路導正，近日內則先行投放消波塊，避免高灘地持續遭到溪水沖刷。

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