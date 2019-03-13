高雄大順陸橋16日開拆 汽、機車需改道

2019-03-13 12:47

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府執行鐵路地下化後各陸橋拆除計畫，本月16日將輪到大順陸橋，市府近期持續透過管道宣導改道方案，期望減緩塞車情況，而第一座拆除的青海陸橋已完成路面整平，預定明天「14日」上午正式通車。

工務局說明，從今年2月16日啟動陸橋拆除作業，首波依序為青海、青年、自立、大順、自強、維新，前三座陸橋主體已陸續完成拆除。

工務局指出，預定3月16日上午，將進行大順路橋主體拆除，由於大順陸車流量極大，替代道路距離也較遠（民族陸橋與國道一號旁車道），所以從上周起就開始透過各種管道，強力宣導汽機車改道方案，希望減緩屆時可能出現的塞車情況。

工務局進一步表示，每座橋梁拆除工期大約需要一個月，鑒於位於市區的自立陸橋拆除後、導致中華地下道上下班塞車情況，針對大順陸橋部分除加強宣導改道內容，也考慮拆除大順陸橋期間，視情況先規劃短期單線通車，搭配適度人力疏導車流。

此外，於2月16日開拆的青海陸橋工程順利，路面整平作業已完成，預定在明天上午正式通車，方便美術館與內惟社區互動。

工務局評估，下一座通車的位置應該是鳳山青年鋼便橋，大概在三月底，而鳳山自強陸橋預定四月四日開拆，四月下旬在進行鳳山維新陸橋拆除作業。

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