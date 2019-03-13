煞不住！集集支線火車 暗夜車埕出軌嚇壞民眾

2019-03-13 11:40

〔記者劉濱銓／南投報導〕煞不住！台鐵集集支線火車，昨（12日）一列從彰化二水開往水里車埕的2727車次區間車，在抵達終點車埕站時，竟然煞車失靈，最後衝破鐵軌終點止衝擋，卡在人行道才停了下來，所幸車上1名乘客並未受傷，惟車埕是日月潭風景區熱門景點，假日遊客動輒破萬，若出軌事故發生在假日，後果不堪設想。

當地民眾表示，昨晚約9點15分，火車剛要進入車埕站前，就聽見列車一直在鳴笛，試圖對站區與周邊人員警告，惟火車過了月台仍未停止，一路開往鐵軌盡頭，衝破終點的止衝擋，直到撞到人行道，才卡住停了下來。

民眾說，該輛列車疑似煞車失靈，抵達車埕前就已有跡象，才會到站一直鳴笛示警，所幸車上只有1名住在當地的乘客，並未受傷，但對於火車出軌則是嚇壞了。

日管處車埕管理站表示，昨晚列車出軌時，因景區已無遊客，並未造成其他意外事故，當下出事的3節車廂，台鐵人員則是先將後2節開離車埕，之後再調派機車頭，拖離卡在人行道的車廂，才排除整起事故。（12:00更新）

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