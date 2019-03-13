淡海新市鎮推無人巴士 最快明年上路

2019-03-13 10:47

〔記者賴筱桐／新北報導〕隨著科技發展，無人車駕駛技術逐漸成熟，新北市交通局計畫在淡海新市鎮地區推展無人巴士，接駁淡海輕軌周邊景點，初步規劃從輕軌崁頂站銜接至美麗新淡海影城及商場，雙向往返全程1.2公里，今年展開測試，最快明年初上路，營運初期免費。

交通局綜合規劃科長林昭賢今天指出，3月11日市府赴交通部討論無人巴士測試計畫，原則上獲中央同意，3月底前將提報為期2年的運轉計畫，向中央申請1000萬元經費補助。

林昭賢表示，無人巴士的優點是節省人力、自動化駕駛安全性高、營運彈性大，也是智慧交通的趨勢，未來可進一步與行動支付等技術整合，而淡水具有發展無人巴士的優勢潛力，包括路幅寬、道路筆直，加上淡海新市鎮發展日益蓬勃，並配合輕軌促進觀光效益。

林昭賢說明，初步規劃無人巴士行駛路線從淡海輕軌崁頂站銜接美麗新淡海影城及商場，單程為600公尺，雙向往返全程1.2公里，預計引進中型巴士，每班車可載運20人，速限每小時20公里，行車時間6至10分鐘，

林昭賢表示，工研院或國內其他業者已研發出無人駕駛車輛，市府後續採招標方式，委託廠商營運，預計今年進行無人巴士測試作業，最快明年初上路，將與新北捷運公司合作，搭配輕軌發車時間常態性運作，班距約12至15分鐘，營運初期免費，但會要求乘客刷卡，以利收集數據資料進行研究分析。

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