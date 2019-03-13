遊客跳腳！羅浮溫泉泡腳免費 停車場未正式營運竟收錢

2019-03-13 00:16

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市去年1月13日營運的復興區羅浮溫泉泡腳池，吸引遊客慕名來體驗光滑滋潤、暖呼呼的「美人湯」，市府風景區管理處統計，過去1年來約帶動38萬人次到訪，雖然泡腳免費，不過，近日有遊客抱怨，車停羅浮溫泉停車場被收費60元，卻沒收據又沒發票，投訴市府1999專線得知停車場尚未正式營運，不該收費，自認是被人詐騙停車費，相當傻眼！

對此，桃園市交通局停車管理工程說，羅浮溫泉停車場是由復興區公所與民間合作興建和維護管理，現階段作為接駁車停放使用，尚未對外正式營運，公所於接獲民眾陳情後，經了解可能是地主見停車場設施已經完成，才會於今年農曆年前派員搶先收停車清潔費，交通局已請公所派員至現場張貼尚未營運告示。

復興區公所也說，羅浮溫泉停車場目前仍處於興建改善階段，尚未正式啓用，並無收取停車費，停車場前方入口是由地主所立收取停車場清潔費（大車100元、小車60元）的告示，已經通知地主拆下，在停車場正式啟用前，遊客停車均不收費。

交通局停管科強調，依停車場法第25條規定，路外公共停車場應於開放使用前，由負責人訂定管理規範，向地方主管機關報請核備，領得停車場登記證後，始得依法營業；未取得停車場營業登記前，不得對外收費，違者經勸導仍未改善依停車場法第37條規定最高可處1萬5000元罰鍰。

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