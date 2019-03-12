新北桃園雙城合作第一步 林口A交流道南匝口禁左

2019-03-12 18:11

［記者謝武雄／桃園報導］今年2月12日，新北市長侯友宜拜訪桃園市長鄭文燦，建立雙方合作平台；今天則踏出合作第一步，兩市交通局長於早上7點半連袂會勘林口交流道塞車情形，初步結論共同推動「林口A交流道南出匝道路口禁止左轉」（公車不受限制），雙方後續將就車道配置、導引牌面、號誌調整及宣導等細節討論後，最快於5月1日實施。

林口交流道是龜山、林口地區最重要聯外要道，由於林口交流道當初設計是採服務容量較低的鑽石型交流道，早已不敷使用，造成林口交流道長期呈現常態性塞車，尤其是林口A南出匝道、林口B北出匝道，每日上班尖峰時間，塞車大排長龍回堵高速公路主線數公里，通勤民眾苦不堪言。

桃園市交通局長劉慶豐、新北市交通局長鍾鳴於今日早上7點半會勘後隨即開會決定合作共同推動「林口A交流道南出匝道路口禁止左轉」措施；劉慶豐表示，此次改善研究係中央補助經費、桃園市府研究規劃，兩都共同執行，未來從林口A南出匝道車輛禁止於文化一路之管制，必須要下一個路口的文化二路口再左轉，藉以減輕文化一路、八德路口車流壓力並簡化紅綠燈時制。

鍾鳴時指出，林口A交流道南出匝道雖位於新北境內，不過該出口約5成的車流左轉往桃園龜山，邀集相關單位研商，決議共同推動林口A南出交流道將試辦禁止左轉文化一路措施，後續新北、桃園市政府交通局將持續觀察路口交通狀況，並持續檢討精進改善作為，期能解決林口地區居民尖峰時間常態性交通壅塞夢魘。

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