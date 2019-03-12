想起農夫阿爸的話！宣布河川公地農民納農保 陳吉仲落淚

2019-03-12 16:45

〔記者陳冠備／彰化報導〕我也是河川地農民！為了解決目前河堤外河川公地農民無法申請參加農保問題，農委會主委陳吉仲今天（12日）南下彰化二水召開記者會，宣布只要持有河川公地種植許可書的農民，不論耕作土地位在河堤內外，都可申請參加農保，但陳吉仲宣布到一半，突然想起小時候時跟爸爸在河川地耕種情景，不禁哽咽，他也期盼政策開放後，能有助青農返鄉務農的工作保障。

目前水利署核發河川公地種植許可書的土地面積約有1.6萬公頃，核發人數約1.7萬人，2009年12月之後，經濟部解釋中指許可書並非租賃契約，造成在河川公地耕作的農民不符合農保法性規定，無法申請參加農保，直到去年，農委會放寬規定，河川公地堤內耕作的農民可申請參加農保，現在再開放堤外耕種農民均可申請農保。

農委會會同立法委員陳素月等人，今天早上在二水濁水溪堤外河川公地召開「保障河川公地耕作農民農保權益」記者會，宣布這項利多政策，吸引上百名二水、溪州老農、青農到場關心，並吐露在河川公地種植，若遇到水患時，農民就血本無歸，成為二等農民的無奈。

陳吉仲聽聞農民心聲，上台宣布政策時有所感觸，甚至數度哽咽難以言語，他提及從小跟爸爸在屏東河川地種茄子、木瓜、四季豆等作物，直到北上讀大學才沒繼續，也記得爸爸曾說，河川地同樣能種出優良蔬菜水果，為何河川地農民無法納入農保？政府不能只認土地，不認農民。

陳吉仲說，爸爸的話至今言猶在耳，因此從去年放寬規定後，發現出河川公地堤外耕作與一般農業土地耕作使用無異，基於保障農民立場，農委會將修正行政函釋，擴大讓河川公地堤外土地耕作的農民也可申請加入農保，他也重申，保障農民，政府責無旁貸。

二水鄉農會總幹事是蔡文琳說，河川公地常被認為是石頭與水流動的土地環境，但二水的河川用就像一般農地，都是老一輩農民在沒大型機具時，徒手開墾出來，土壤沒比較差，農作物品質也相當好，近年有的青農返鄉務農卻面臨無法納入農保，現在農委會擴大農保適用範圍，就能實質保障實際耕農民的權益。

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