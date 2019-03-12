空汙來襲！今明天氣晴朗穩定 彭啟明：嘉義以南特別注意

2019-03-12 09:48

〔即時新聞／綜合報導〕今（12）日各地大多為多雲到晴的天氣，僅迎風面的東半部地區仍有局部短暫雨，午後西半部山區偶有零星短暫陣雨。氣象專家彭啟明指出，今明天氣晴朗舒適，但有境外汙染物移入，尤其建議嘉義以南民眾減少外出。此外，預計週四、五以及週日會有兩波鋒面，但影響不及上週。

彭啟明表示，春天天氣不好預測，因為還留有冬天的冷空氣，但又還沒有完全減弱，就像「孩子面」一樣尚未成熟、說變就變。例如今晨的低溫就比預期還要低，北部空曠地區如新北市的淡水跌到11.9度，不少郊區測站也跌到11-12度，新竹13.7度，台北市14.1度。

溫度方面，這兩天各地雲量明顯減少，預計北部中午高溫可以到22-23度，中南部25-27度，提醒民眾可以把握今明兩天的好天氣。

彭啟明提醒，雖然天氣晴朗，民眾得留意空氣品質，今晨北部許多地方的空氣污染濃度略高，雖然未到達敏感族群不良等級，但白天時可能會逐步提高，這是因為境外污染物順著這波東北風南下，預計今明兩天台灣空污濃度數值會提高。特別是因為嘉義以南大氣更穩定，已經到達敏感族群不健康等級，高雄許多地方都到達對所有族群不健康等級，提醒民眾減少外出。

彭啟明指出，週三晚上到週四、五將有波鋒面南下，又會再度轉為有陣雨的天氣，不過溫度上不會變化太大，預期週五、六會好轉。此外，週日可能又有鋒面雲系接近，但變動空間仍大、有待觀察，大致上這兩波的鋒面可能不及上週，規模不會太大。

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