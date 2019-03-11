感念311！日本老闆娘呼「他是台灣人」 全店放下筷子鞠躬

2019-03-11 21:43

〔即時新聞／綜合報導〕日本311大地震今（11）日屆滿8週年，網路部落客「偽文青。日旅。諸相。」的1篇文章受到網友關注，他說，那年到日本旅行時，用餐時被老闆娘知道身分後，老闆娘大呼「這位是從台灣來的客人」，全店客人全部放下筷子，對他鞠躬道謝。

部落客「偽文青。日旅。諸相。」發表的一篇文章中寫道，3月11日地震發生的那年5月前往京都旅行，但由於行前遭逢重大打擊，因此不順的事情接二連三到來，諸如帶了相機卻沒帶電池，走訪許多店家也買不到電池，只能刷卡購買新相機，心情不好之下走進京都先斗町的1間家庭式餐館想要買醉。

他表示，1名年輕的店員上前招呼，除了點餐之外也好奇地問道他從哪來的，在回答完「台灣」之後，他看見店員臉上露出笑容，接著走進廚房替他準備餐點，整間店只有在廚房忙碌的老闆娘與該名店員，上菜後一邊品嘗美味的大阪燒，一邊配著啤酒，正想再點一杯時卻發現老闆娘站在自己身邊，開始鞠躬道謝。

部落客指出，他當下相當疑惑，老闆娘拿出紙筆寫道「TO台灣人：日本人感謝東北義援金」，才恍然大悟對方是為了311地震善款道謝，店內的其他日本客人問老闆娘為何道謝，老闆娘大呼「這位是從台灣來的客人，是我們日本的恩人」，所有客人聞訊後立刻停止手邊動作，站起身對著自己道謝。

部落客提到，此事令他難忘，當時的不順全因此驟然消失，隔年12月他帶著好友再度重回該家店，發現老闆娘蒼老許多，雖只有一面之緣，對方還記得他是從台灣來的，部落客拿出寫好的信向她表達感激之意，對方邊讀邊流淚，2人最後相擁而泣。

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「偽文青。日旅。諸相。」原文傳送門

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