馬公市中正路交通改革亂象 縣府提解決方案

2019-03-11 20:28

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕回鍋重掌縣政的澎湖縣長賴峰偉，上任後拋出的中正路交通改革，引發不少民怨，今日縣務會議提出解決方案，4月1日起市區3座地下停車場延長至前1小時免費，提高使用率。另規劃20分鐘一班的市區巡迴巴士小海豚便利接駁。

馬公市中正路為澎湖主要鬧區，觀光旺季更是車水馬龍，但因道路為日治時間規劃，僅有2線道，在道幅不足情況下，常造成交通壅塞，歷任縣長都想解決此一問題，甚至有意成立徒步區；賴峰偉上任後塗銷部分周遭道路停車格、設置租車專區等政策，立意雖良善，卻因沒有配套措施引發不少民怨。

針對民怨爆發，今日澎湖縣政府縣務會議再提解決方案，鄰近市區3座地下停車場中正國小、文光國中及澎湖縣政府停車場，自4月1日起由前30分鐘免費延長至前1小時；另外仿效美國舊金山小叮噹公車，由車管處規劃海豚公車，每20分鐘一班公車，繞行市區，接駁旅客進入市區，鼓勵民眾、遊客搭乘大眾運輸，降低市區車流量，車船處也可增加營業收入。

至於4月份花火節來臨人潮湧入，屆時每日將新增3000輛機車進入市區，目前市區約有2500個機車停車格，但有一定車位是市區住戶使用，為提供充足機車位，因此警察局之前才會新增多處機車格，並嚴加取締租車行佔用機車格。並放寬臨時停車閃黃燈，臨停最長3至5分鐘，貨運業者則不在此限，裝、卸貨完畢請立即離開，也恢復周遭道路9個收費停車格。

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