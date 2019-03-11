臨櫃存3萬遭行員嗆 土銀出來道歉了！

2019-03-11 21:32

〔即時新聞／綜合報導〕一名來自高雄的網友日前到大寮的土地銀行分行存款3萬元，遭行員趕去用ATM存，還被嗆「又不是80歲老人，幹嘛來櫃台存款」？此事在「爆怨公社」引起熱議，金管會也出面表示關切。今天土地銀行特別發布新聞稿道歉，承諾未來會加強教育。

台灣土地銀行今天發布新聞稿指出，事發後分行有對此事進行了解，據悉當天行員有詢問這名要辦理存款的客戶，得知沒有使用過提款機，因此建議讓其他同仁教他如何使用，而這位客戶當天也完成了存款動作。但在知悉這名客戶有不滿後，該分行經理也馬上致電關心，解釋當時只是出於善意但未料引起客戶心裡不舒服，對此土銀致上歉意。

土銀也建議，遇到像是假日這種等候辦理業務的人很多的時候，如果是小額存款可以考慮自行操作提款機即可，便利又省時。土銀總經理黃忠銘也表示，提供熱忱與多元的服務是銀行的目標，這次事件對客戶道歉，並將記取這次教訓，加強行員的溝通技巧，尊重客戶選擇辦理存款的方式，提升服務品質。

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