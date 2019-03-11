驚見國小學童在汕尾漁港操控風帆船 居民以為眼花了

2019-03-11 19:45

〔記者洪臣宏／高雄報導〕林園區汕尾國小利用漁港就在校旁優勢，啟動風帆船運動，除了經營特色課程，遠程目標希望能讓汕尾漁港風華再現，校長曾博建表示，目前已有五艘OP型風帆船下水訓練，未來也將加入輕艇，成為國手訓練基地。

「汕尾漁港有風帆船運動？」居民看到小學生操作風帆船相當好奇，也有人將照片po上臉書，原以為是遊客，後來才知道是汕尾國小社團課程，引起熱議。

曾博建表示，汕尾國小曾有聞名全國的車鼓陣特色課程，應邀到總統府廣場演出，後來因故停擺，去年八月間接任汕尾國小校長後，一直思考如何打造新的特色課程，偶然間看到校徽就是乘風破浪的風帆船，終於有了靈感。

他透過鼓岩國小前家長會長蔡文雄穿針引線，找來高雄市體育會帆船委員會總幹事詹正峰協助，詹正峰看中汕尾漁港是極佳的訓練場地，立即送來五艘OP型（樂觀型）風帆船，並由詹、蔡文雄妻子許瑞真及就讀雄中體育班帆船項目的兒子擔任教練，中華民國帆船協會副秘書長江志宏假日時也來助陣。

該校先以社團形式運作，已有十五名學生參加，曾博建說，如果家長接受度高的話，會擴及到全校師生，並邀集學生、社區志工一起綠美化、彩繪汕尾漁港，而高雄科技大學也有意提供輕艇課程，遠程目標希望打造訓練基地，培訓國手。

汕尾國小家長委員會副會長李進宗說，從早期的車鼓陣到風帆船，就是利用在地的習俗文化與現有資源優勢，且該課程可以培養學生很好運動與休閒機會，期待將汕尾重塑為休閒型漁港。

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