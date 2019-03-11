感謝台灣助311 日本拉麵店今買一送一

2019-03-11 11:26

〔記者蔡文居／台南報導〕今天3月11日是日本東北大地震第8年，日本前東京都練馬區議員野崎孝男，來台創業經營「Mr. 拉麵」，事業有成，為感謝台灣於日本311大地震時的鼎力相助，今天再推出，「拉麵買一送一」，這也是野崎的拉麵店第7年推出買一送一的「311感恩台灣」回饋活動，全台8家拉麵店都適用，共提供3000碗拉麵兌換券，送完為止。

野崎目前遷居台南，賴清德擔任台南市長時，聘請他擔任台南市外交顧問，扮演台日兩地親善大使。他說，8年前日本發生311大震災，台灣人給予的善心為身處絕望中的日本人帶來龐大的勇氣與感動，這是身為一位日本人所無法忘懷的。因此他決定盡他微薄的一己之力，努力回饋給這座美麗小島上的人民。

野崎從2013年南投發生2次地震開始，經歷2015年台南登革熱疫情、2016年0206的台南大地震、2017年0206花蓮大地震，一直到去年0822中南部豪雨水害，都可以看見野崎煮麵供餐，熱心幫忙、努力付出的身影。

野崎來自一個複雜的生長背景，從小到大的學費、生活費都得靠自己努力打工賺錢來支付，一直以來過著很辛苦的生活。為了幫助跟年輕時自己有一樣困境的年輕人，野崎於2015年，在台灣大學及成功大學分別設立了專為幫助弱勢家庭學生的「Mr 拉麵獎學金」，期望幫助那些與他一樣，懷抱夢想卻在經濟上遭遇困頓的學生們。

野崎說，「取之於社會、用之於社會，只要是能對社會有幫助的公益活動，我會義不容辭、盡我所能的回饋社會！」

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