告別連續濕冷！吳德榮：今夜轉乾冷 週五、日有兩波鋒面

2019-03-11 10:06

〔即時新聞／綜合報導〕今（11）日水氣減少，全台將回溫轉晴。氣象專家吳德榮表示，今夜開始轉乾冷，將告別連續5天的濕冷，但週五與週日將有兩波鋒面通過，天氣變化大，各地可能出現局部短暫雨。此外，早晚溫差變化大，提醒民眾注意保暖。

吳德榮表示，今晨截至5點最低溫明顯轉冷，但尚未達「大陸冷氣團」的強度，各地有局部零星降雨，主要在南台灣，雨勢已明顯減小。而據5點紅外線衛星雲圖顯示，在鋒面後通過台灣上空的雲系，所含的水氣一波比一波減少。

據歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今日上午各地仍有局部零星降雨，尤其南台灣較為明顯，天氣依然濕涼，而下午起西半部漸轉乾，偶見陽光，開始告別「連續濕冷」，但山區及東半部仍有局部零星降雨。

入夜後因輻射冷卻，明（12）晨氣溫降到最低，台北市約在14度左右、空曠地區可降至12度左右，各地天氣為晴時多雲，白天舒適、早晚較冷，日夜溫差很大，提醒民眾注意保暖。

而據最新模式模擬顯示，本週有兩波鋒面通過，天氣多變。週三（13日）仍有陽光，白天舒適早晚微冷，午後山區及東半部可能有局部短暫雨；週五（15日）清晨鋒面通過，中部以北、南部山區及東半部有局部短暫雨。週五白天起東北季風影響，氣溫略降，北海岸、東半部有局部短暫雨的機率，其他地區天氣好轉。

週六（16日）東北季風減弱，各地多雲時晴，氣溫略升，山區午後有局部短暫雨的機率。週（17）日另一鋒面通過，中部以北、南部山區及東半部轉有雨，北台灣轉濕涼微冷。

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