新竹工業區12日在地化徵才 近700個職缺等你來

2019-03-11 09:03

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹工業區服務中心2樓會議室，明天（12日）上午10點到下午2點有一場在地化徵才活動，現場將有18家廠商提供近700個工作機會，其中近6成職缺薪資逾30K，歡迎求職或轉業民眾把握機會。

這場「2019薪餉事成~新竹工業區在地化徵才活動」，由勞動部勞動力發展署桃竹苗分署與經濟部工業局新竹工業區服務中心共同舉辦，活動地點位在湖口鄉中華路22號。

竹北就業中心主任劉文菁表示，新竹工業區為新竹縣製造業重鎮，為就近服務當地廠商，並因應年後轉職潮的一波人力需求，這次特別將徵才活動開跋至工業區中心就地辦理，邀請包括欣興電子、辛耘企業等企業提供多元化職缺。

為鼓勵民眾前來求職，凡於現場填寫線上滿意度問卷並出示畫面，可於服務臺領取宣導品一份，數量有限，送完為止。詳情可上無紙化徵才活動E網、桃竹苗分署網頁，查詢最新徵才活動，或電洽竹北就業中心（03）554-2564#3223劉先生。

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