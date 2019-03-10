春雨來搗亂！北橫櫻花季第一週 遊客hen冷清

2019-03-10 23:41

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府風景區管理處從2月25日起至3月24日規劃「北橫櫻花季系列活動」，其中，北橫櫻花勇士完騎認證、櫻花季音樂兩項活動重頭戲，9日、10日首週初登場卻碰到春雨來搗亂，參加人數驟減仍冒雨舉行，風管處也祈求16日、17日的第二週活動能夠天公作美，許勇士、賞櫻遊客們一個好天氣！

北橫櫻花勇士完騎認證活動規劃二個認證路線，拉拉山站為9日、16日，從頭寮經國紀念館往三民、羅浮遊客中心、巴陵大橋、拉拉山遊客中心，全程43公里；東眼山站為10日、17日，路線從頭寮經國紀念館往角板山行館園區、東眼山國家森林遊樂區，全程廿七公里。網路報名每場次限額300名，可能近日春雨綿綿不斷，9日報名183人、10日報名53人，實到各20人，較往年冷清許多。

風管處9日、10日、16日、17日、23日、24日上午10時至中午12時於拉拉山遊客中心規劃「櫻花季音樂會」活動，首週邀請大嵙崁絲竹樂團上山演出，適逢下雨天、遊客寥寥可數，但上山賞櫻遊客仍大讚下雨天賞櫻不會塞車、也不用人擠人，也算賺到了。

上巴陵的櫻花花期預估可持續到3月中旬，下巴陵遊客中心前的櫻花剛盛開5成，花期可持續到3月底，風管處提醒今年增辦的攝影比賽，參賽作品限定15日前於拉拉山拍攝，金牌獎金5萬元、銀牌3萬元、銅牌2萬元，另優選10名獎金各3000元，可洽活動官網報名。

另外，活動期間的週六、日，在拉拉山巴陵地區櫻花景點拍照，到「來企桃.樂陶陶」與「羅浮溫泉.湯旅」粉絲頁打卡按讚並分享賞花心得，可獲活動推廣品一份，每天限量200份，領取地點在拉拉山遊客中心。

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