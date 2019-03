內壢高中為台灣爭光 機器人競賽獲獎揮國旗

2019-03-10 19:46

〔中央社〕內壢高中30多名學生帶著一部名為「菜鳥明星」的機器人踏上美國追夢,在加州聖地牙哥的國際機器人競賽中拿下新秀獎項,取得進軍4月總決賽的資格,獲獎時揮舞國旗慶祝。

桃園市內壢高中的這群學生大多第一次來美國,年紀最大的17歲。這3天在聖地牙哥市中心北方約20英里的一個展演場地,參加有如電影「鋼鐵擂台」(Real Steel)一般的機器人大戰。

比賽不是機器人打架那麼簡單,比的是內部團隊合作及對外的合縱連橫,看誰家的機器人更能與他人合作完成任務。

孩子們身上穿著整齊的制服,肩膀上掛著中華民國國旗,胸前是自己設計的團隊徽章,把內壢高中(Nei Li Senior High School)英文縮寫NLHS轉化成「永不放棄榮耀與自信」(Never Lose Honor & Self-confidence),用一艘勇敢出航的帆船作為主視覺。

每個參賽學校都會獲得一個永久編號,內壢高中以7626號參賽,旗幟上用國旗配色大大寫著7626。每個人身上除了自家的帆船徽章外,還掛滿了交流而來的友誼徽章。

這是國際非營利青少年組織For Inspiration and Recognition of Science and Technology(FIRST)主辦的國際機器人競賽,每年吸引超過3850支全美與世界各國的高中隊伍參賽,近10萬高中生關注這項賽事。

參賽的學生向中央社記者介紹,大會在1月5日公布本賽季的題目後。預賽同分區的47支隊伍隨即在6週時間限制內,各自努力。他們白天上課,放學後留在學校一直到10時才回家,連農曆春節也只休除夕與初一、初二。

比賽不光是在科技上較勁,更在科技之外考驗高中生的團隊合作與溝通表達。他們必須親自募款,打造團隊形象,設置公關與新聞部門,同時要向其他隊伍推銷、介紹自己,爭取聯盟的機會。

隊長陳彥儒交給記者一張印有照片的名片,他也拿著這張名片與外國高中生交流。此外,公關部門的學生拿著印有台灣地圖、中華民國國旗圖樣的傳單到處發放,把握機會介紹台灣。

比賽場地有如羅馬競技場,觀賽氣氛可比職業運動,觀眾席上不時爆出歡呼,比賽空檔也有大螢幕帶動氣氛,可以看到成群的高中生隨著音樂跳舞。科學競賽顯得輕鬆又熱鬧。

這支來自桃園的團隊獲得科技部中部科學工業園區管理局補助與支持,而這次跨海出征的幕後推手則是教授「生活科學」課的老師蔡廷科。生活科學課的前身是工藝課。

蔡廷科向中央社表示,學生來自內壢高中的國際數理特色班,著重把書本上的知識應用在實作上,包括發表小論文或製作機器人到國外交流。不過,參加難度這麼高的比賽,老師與學生都是第一次。

蔡廷科說,參賽的機器人需要純金屬加工、電腦數值控制工具機(CNC)、氣油壓、配電盤等技術,這對高一、高二生來說並不容易,「但孩子們都願意嘗試,這是我一直覺得很驕傲的地方」。

在大會官網,內壢高中7626隊伍的國籍雖然掛的是奧會模式的中華台北,但現場播報時仍以台灣稱呼,賽前演奏國旗歌,學生們拿著國旗披在身上,成為最好的國民外交也是機會教育。

蔡廷科說:「我告訴孩子們,我們在台灣要人家認識我們,最好的一個方法就是走出來。感謝大會非常尊重我們國家,也給我們唱國旗歌、帶國旗進場的禮遇,這是非常難得的經驗,孩子們都很震撼。這也讓孩子們知道,出來國外才知道有國家的保護真好。」

比賽結果,內壢高中隊在分區47隊當中,排名雖然一度衝上第6,但最終沒能進入預賽的決賽。

不過就像他們為機器人取的名字Rookie All Star,他們在所有第一次參賽的菜鳥隊伍中脫穎而出,拿到「新秀全明星獎」(Rookie All Star),也取得4月前往底特律參加總決賽的外卡資格。

考驗學生分工合作、溝通協調、宣傳自我的實作課,就在師生的歡呼聲與互相擁抱下結束,即將踏上返國歸途。頒獎典禮後,這群台灣孩子受到其他學校的邀約合影,贏得尊重也贏得友誼。

