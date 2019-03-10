寒溪泰雅族人全村總動員 為了這事殺豬、拔野菜辦桌

2019-03-10 20:08

［記者江志雄／宜蘭報導］全村總動員！宜蘭縣大同鄉寒溪天主堂今天舉辦首場修繕工程募款餐會，許多非天主教徒，跨越宗教藩籬認桌相助，寒溪村泰雅族人幫忙殺豬、拔野菜、料理部落風味餐，為天主堂整修盡份心力。

寒溪天主堂是寒溪村重要信仰中心，也是部落小朋友課輔據點，歷經65年歲月，天花板漏水、牆壁斑駁，亟待修繕，第16屆醫療奉獻獎得主、大同鄉籍的寒溪天主堂主任神父高國卿，發起募款行動，要募集500萬元經費，第一場次募款餐會，席開33桌，一桌一萬元，扣除支出後全數捐作修繕基金。

餐會以「辦桌」形式用餐，村民為節省節本，揪眾殺豬、上山採野菜，擔任義工廚師，料理泰雅風味餐，製作原味大拼盤、烤山豬肉、炒野菜，社區婦女則表演原住民歌舞，現場熱鬧滾滾，宛如泰雅嘉年華會。

募款餐會總召陳曼玲說，70歲的天主教靈醫會神父高國卿，過去數十年幫忙他人，現在需要協助，熟識他的友人，不分宗教、族群，紛紛挺身而出，有人認桌，或贊助餐會燈光音響、帳蓬設備，合力助他圓夢。

高國卿說，他31歲晉升神父後，在國內外傳福音、照顧病人，見到家鄉的寒溪天主堂年代久遠，有安全疑慮，決定募款整修，即使碰到景氣寒冬，仍要咬緊牙關拚下去。

寒溪天主堂完成整修後，將轉型為部落的多功能活動空間，高國卿說，距離500萬元目標，還有一大段距離，他相信只要努力，必能聚沙成塔，提供部落族人安全舒適的聚會場所。

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