中市東區尚武段社宅動土 802戶2022年入住

2019-03-10 17:27

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市第8處社會住宅東區尚武段，今日舉行動土典禮，將提供802戶住宅，預計2022年10月入住。內政部次長花敬群致詞時表示，東區尚武段是台中市首座百分之百融資興建的社會住宅，財務一百分，是興辦社會住宅的典範。

東區尚武段社會住宅位於雙十路上，台中公園對面，規劃興建地下4層、地上14層共4大棟複合式社會住宅，包含1房型（8坪）495戶、2房型（16坪）239戶、3房型（24坪）68戶，共802戶住宅，另設有親子館、長青教室、店鋪、社會服務站及育成中心。

花敬群今日特別出席東區尚武段社宅動土典禮，花敬群指出，東區尚武段是興辦社會住宅興辦的典範，土地向國防部長期租用，興建經費100％向銀行融資，興建期的利息由內政部全權買單，營運期若有自償性資金缺口，內政部也會100％買單。市府只要願意推動社宅，內政部百分之百支持，讓市府不會有財政壓力，更不會計入市府負債餘額中。

台中市長盧秀燕是花敬群的政大地政系學姊，花敬群也說，「全力支持學姊」，內政部與台中市政府就社會住宅的居住正義問題，未來會積極攜手合作。

盧秀燕則表示，市府將與內政部通力合作，加速推動社會住宅，並提高質與量，尤其是「質」的功能，過去社會住宅只有社會的功能，而台灣目前面臨少子化問題，社會住宅可引入人口，進而活絡經濟，帶動地區繁榮，她希望未來社會住宅將成為地標，是各區爭相爭取的重大建設。

另外，都發局指出，台中市已完工的社會住宅有2處－豐原區安康段一期及大里區光正段一期，施工中有6處，分別為太平區育賢一期及二期、梧棲區三民段、北屯區同榮段、北屯區北屯段、東區尚武段，另有太平區育賢段三期社會住宅等5案正規劃設計中。

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