今有雨明轉乾冷放晴 天氣風險：可能有境外汙染移入

2019-03-10 11:07

〔即時新聞／綜合報導〕今（10）日隨著鋒面通過，各地仍易有陣雨、雷雨，西半部及東北部並有機會發生局部大雨。天氣風險公司指出，雖然昨晚的雲雨帶已通過台灣，但台灣海峽上仍有新一波雲雨帶接近，今日易有降雨。此外，明（11）日將轉為乾冷，可能有境外汙染移入造成空氣品質變差。

天氣風險指出，昨（9）晚移入的這波雲雨帶目前已通過台灣，目前北部、東部、中部山區、及恆春半島仍有局部陣雨，西半部平地降雨則已明顯減緩或停止。然而，台灣海峽上仍有新一波雲雨帶逐漸接近中，今日仍是易有降雨的天氣，提醒民眾隨身攜帶雨具。

明日冷氣團南下將帶來較乾冷空氣，台灣附近水氣明顯減少，北部、中部白天漸轉為多雲到晴天氣，中部山區、花東仍有短暫雨機會，南部雲量較偏多，到了明晚也將撥雲見月。但要注意的式，天氣轉好時可能有境外汙染移入造成空氣品質轉差。至於週二各地有望都是多雲到晴的好天氣，晨間氣溫較低，提醒民眾早起出門稍加留意。

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