北捷中和新蘆線擬人化「超派」 網友爭相求被虐

2019-03-09 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕台北捷運為了慶祝開通23年即將破100億運輸人次，特別開設5條捷運線的「擬人化」帳號，其中中和新蘆線每每留言、發文都「超派」的特色，在臉書引起不小的話題，更有不少網友爭相標註中和新蘆線「求被虐」。

有網友特別整理了中和新蘆線臉書帳號的各大經典留言、貼文，有個性的中和新蘆線常常用「喔」、「滾」，一個字句點別人，還相當有攻擊性地嗆人「88-1（87，白癡的諧音）」、「你是不是朋友很少？」等等。

其他還有網友「陳情」，希望中和新蘆線可以換個進站音樂，中和新蘆線一樣「超派」地回嗆，「要嘛搭要嘛不搭，哪來那麼多意見」；遇到公然嗆不熟中和新蘆線的人，中和新蘆線也霸氣回罵，「有種你就下來輸贏」、「你去搭公車吧」；還有網友不過在發文時用了疊字「車車」，中和新蘆線就在下面怒吼，「幾歲了可以不要用疊字嗎」。

中和新蘆線「超派」的個性意外讓網友為之瘋狂，許多網友爭相發文希望獲得中和新蘆線的回應，有網友特別發文標註中和新蘆線說「好想被巴嘎囧（8+9）撩」，中和新蘆線就個性地回覆「給你巴蕊」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/