南跑道破洞造成航班延誤 桃機公司搭雨棚冒雨搶修

2019-03-09 21:38

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕屋漏偏逢連夜雨。桃園機場昨天才發生無預警停電，今天傍晚又因南跑道破洞關閉維修，將造成航班延誤，原本預計在明天清晨6時30分開放，機場公司為了加快修復進度，首次在跑道破洞處搭起雨棚冒雨搶修，希望能在今晚24時前完成修補，並重新開放南跑道起降作業。

據了解，機場公司航務處傍晚巡視跑道時，在南跑道發現一處大小45公分X30公分、深度3.5公分坑洞，機場公司在17時45分決定暫時先關閉南跑道，晚間在破洞處搭起遮雨棚搶修，機場公司預計在今晚24時前完成修補。

在南跑道關閉期間，只剩北跑道擔負航機起降重任，估計將造成航班延誤，從航班追蹤軟體檢視桃園機場航班起降情況，航機在北邊滑行道大排長龍待命起飛，桃園機場接發生連停電、跑道破洞事件，讓航空公司抱怨連連。

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