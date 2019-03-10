無糖飲料很健康？ 糖尿病友當心視網膜病變

2019-03-10 00:43

〔即時新聞／綜合報導〕近年有許多研究發現，無糖汽水對健康是有風險的，一旦飲用過量會有健康問題，研究顯示，糖尿病患者若每週喝4罐以上無糖汽水，併發糖尿病視網膜病變風險高達2.5倍。

杜克─新加坡大學醫學院（Duke-NUS Medical School）在2009至2010年間，分析了609名、平均64.6歲的糖尿病患者，其中有83％為第二型糖尿病，在了解病人平時喝汽水的習慣與健康的關係後，發現46.8％的人日常會吃一般汽水，31.2％的人喝無糖汽水，整體來說，有將近25％的人有糖尿病視網膜病變的問題。

分析結果顯示，若病人每星期喝超過4罐每罐約350毫升的無糖汽水，視網膜病變機率高達2.5倍，比起沒喝汽水的病人高出1.5倍。

香港內分泌及糖尿科專科醫生丘思欣表示，近年來愈多研究顯示，無糖汽水中的代糖，與糖尿病、中風、心臟病與肥胖有關聯，美國最近也有研究顯示，女性經常喝無糖汽水，會增加罹患心血管疾病，包括中風、心臟病，甚至有可能會早死。

丘思欣更指出，動物實驗顯示，代糖會改變腸道內細菌，使胰島素敏感度降低，引起胰島素抗阻及血糖上升，此外也有研究顯示，代糖會影響體內抑制飢餓感的荷爾蒙瘦素水平下降，造成無法感覺到吃飽與暴飲暴食，再加上代糖比一般糖與蔗糖甜度高200至600倍，容易使人越吃越甜。

若糖尿病病人要控制病情，就應多攝取低升糖指數食物，如糙米、義大利麵、五穀飯等，多吃蔬菜少吃肉與精緻飲食，培養運動習慣，並每年做一次併發症評估。

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