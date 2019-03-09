日本拉麵師傅和平島煮拉麵 遊客讚嘆好像在沖繩

2019-03-09 19:50

〔記者俞肇福／基隆報導〕擁有美麗地質景觀的基隆市和平島公園，曾是全台最早最大的琉球漁民聚落，和平島公園經營團隊為重現這段歷史，今天與明天下午分3梯次舉辦「和平島公園與沖繩風車拉麵快閃日」，邀請到日本沖繩拉麵職人親煮限量的「風車拉麵」，一邊吃拉麵一邊欣賞民謠live及飽覽無敵美景，讓遊客直呼「好像在沖繩本島吃拉麵喔！」

基隆市今天陰雨綿綿，但遊客熱情不減，現場桌桌爆滿，由於快閃活動日限量預定，2月22日開放報名時，300碗拉麵名額就3天秒殺，主辦單位甚至加開50碗的梯次，一推出瞬間額滿，現場不僅可以吃道地的沖繩拉麵，還能嘗到香醇的「泡盛」日本酒，以及體驗DIY自製絹印，更可以飽覽和平島獨一無二的「奇岩異石」及無敵海景。

「下麵做好只要3分鐘！」Eigo桑、Jochan桑、ichi桑是日本土生土長的拉麵達人，3人分工合作，Eigo負責煮麵、Jochan負責炭火現烤五花肉、ichi負責淋上味噌並布菜，3人各花3分鐘，就能完成1碗道地的風車拉麵。

和平島經營團隊宏岳公司負責人黃偉傑表示，由於和平島和沖繩歷史淵源非常深，為了結合2地文化，特地邀請到日本團隊來和平島煮麵加表演，今年夏季也還會辦有關沖繩的活動；和平島除了擁有特殊的海景地質，也希望能帶給遊客更多不同面向的體驗。

黃偉傑表示，4月6、7日將舉辦兒童節活動，叫作「春日小島聚，海兔大搬家」，會將海兔放在兒童池，安排小朋友們把海兔搬到潮間帶，透過寓教於樂的方式，認識生物環境，達到親子共樂，且還會辦市集、小農小漁、小昆蟲等室內戶外課程，非常有趣。

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