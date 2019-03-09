屏東真的好驕傲 燈會影片入選日本世旅遊電影節

2019-03-09 11:46

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東驕傲的事真不少，縣長阿伯潘孟安今天（9日）早上又在臉書分享好消息，縣府邀請網紅黃小玫拍攝的「海與光」讓世界看見屏東觀光影片，入選日本世界旅遊電影節最佳東亞影片，邀請網友一起集氣為下禮拜的頒獎祈禱。

以一首「我們在台灣見吧！（台湾で会おうね）」聞名的網紅黃小玫，可愛清新風格很受網友歡迎，屏東縣政府去年特別邀請她為今年台灣燈會創作宣傳音樂影片「海與光（我們在屏東見吧！）」，屏東美景美食全部收錄在歌曲中，輕快的曲風在網上傳唱分享。

「海與光（我們去屏東吧！）」音樂影片長度近4分鐘，從屏東最著名的地標鵝鑾鼻燈塔開場，壯麗的太平洋、台灣海峽盡收眼底，隨著黃小玫的腳步，走訪山川琉璃吊橋、到佳樂水衝浪、小琉球和綠蠵龜優雅同游、福安宮祈福、與海生館小白鯨打招呼，然後品嚐屏東的芒果、愛玉凍、豬腳、芋頭、黑鮪魚、紅龜粿，還到龍水社區體驗摸蛤仔生態旅遊。黃小玫並邀請陳明章老師彈奏月琴，音樂元素更豐富。

屏東縣長潘孟安今天上午在臉書報告好消息，該影片入選日本世界旅遊電影節最佳東亞影片，他說「大家一起分享集氣，期待下禮拜頒獎能有好消息！屏東的海與光，一直等著你。另一部驚豔屏東也入選，明天再跟大家分享。

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