網紅正妹紅唇看板送粉絲 卻讓大家「拳頭硬了」

2019-03-09 08:20

〔記者林宜樟／嘉義報導〕網紅美女「木子。萱」在昨天38婦女節拿著「女王最大日」的慶祝看板，詢問粉絲「有人想要這張簽名嗎？」看板上還有紅唇唇印，讓粉絲心動；其實「木子。萱」昨天由嘉義縣立法委員蔡易餘邀請，在臉書粉絲團「蔡易餘 家己人」進行「女王最大日 餘你同行」直播，教民眾化妝，「木子。萱」用蔡易餘當作示範，親手為蔡易餘化妝，最後由蔡易餘在看板上印上紅唇唇印，唇印主人身分曝光，讓人笑歪。

蔡易餘昨天下午4點邀請「木子。萱」和助理一同直播，他說，強調自己是自然美，以前上政論節目時抗拒化妝，抹護唇膏後就一直舔，一下就舔完，「那幹嘛還要化妝」，但有人告訴他這是對觀眾和選民的尊重，因此願意化妝。

「木子。萱」說，女性化妝因出門要有好氣色，譬如說沒有口紅，「感覺就比較沒精神，死氣沉沉」，蔡易餘則回「那我不是死很久了？」並請「木子。萱」幫他化「虱目魚妝」，「要眼睛又大又營養的樣子」，並強調是要日系風格。

「木子。萱」親手為蔡易餘戴上兔子髮圈進行化妝，上乳液、貼雙眼皮、畫鼻影、畫出臥蠶還有咬唇妝，但蔡易餘抿一抿後卻變成「咬檳榔妝」，還有網友笑說「以為是陳菊」，最後還進行化妝前化妝後比對，許多網友都說「木子。萱」好正好可愛，看到蔡易餘用烈焰紅唇親看板，則是回應「拳頭硬了」。

蔡易餘說，女性平常出門化妝，要把最好的一面呈現出來，要花很多時間，其實真的很辛苦，「我下輩子一定不要當女生」，「祝各位女性三八女王節快樂」

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