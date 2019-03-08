逾半世紀竹東山歌比賽 爭取登錄無形文化資產

2019-03-08 23:36

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣目前已有褒忠亭義民節祭典和賽夏族賽夏族paSta'ay（巴斯達隘矮靈祭），成為國家指定的無形文化資產民俗類；竹東天穿日台灣客家山歌比賽傳唱逾半世紀，竹東鎮公所也提案爭取登錄為無形文化資產。

不過，縣府文化局表示，經民俗審議委員實地訪查及召開說明會，有委員認為竹東山歌比賽持續逾半世紀，堪稱是最長壽的山歌賽事，值得登錄為文化資產予以保存、鼓勵；但也有委員認為，山歌比賽為官方主辦，與文資審議的民間自發辦理不同，而持保留態度。意見未有共識。

竹東鎮公所表示，竹東天穿日台灣客家山歌比賽的開辦源自民間向鎮公所提議辦理，並在人力、預算缺乏的情況下，由民間自發性的出錢出力與公所合作，於1965年由前鎮長古燧昌開辦第一屆賽事，至今不曾中斷，今年舉辦第55屆。

首屆山歌比賽在2月4日（正月初三）農民節舉行，當年出乎預料吸引100多人參賽，萬人空巷的盛況；1966年起，改在農曆正月20日的天穿日舉行，因為這一天是農民休息日。自此，比賽規模和熱鬧景象年盛一年，近年發展為4天賽程、11大組別，吸引逾千人參賽，更列入客庄12大節慶。

多年來，竹東透過山歌比賽機制，在民間自願參加且由政府力量維繫下，推廣並普及客家文化，產生不可小覷之影響力。在面臨山歌文化逐漸式微的時代，參賽人數不減反增，顯見竹東天穿日山歌賽的地位。

新竹縣兩河文化協會等社團，也支持將竹東山歌比賽登錄為無形文化資產保存。

史料文獻科表示，無形文化資產的類型，有傳統表演藝術、傳統工藝、口述傳統、民俗、傳統知識與實踐等共5類。其中，民俗類的審議基準為，第一民間高度認同，持續自主自發參與；第二為反映族群社會生活文化特色；第三是表現形式與實踐保留一定傳統方式。

據統計，新竹縣已登錄的無形文化資產，大多是傳統表演藝術，總計11項；民俗則有褒忠亭義民節祭典和賽夏族賽夏族paSta'ay（矮靈祭）2項。

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