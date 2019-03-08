帶小樹苗去旅行！高鐵新竹站明送原生樹苗 還有加碼彩蛋

2019-03-08 23:15

〔記者廖雪茹／新竹報導〕第6屆「帶小樹苗去旅行」活動，明天（9日）上午10點在高鐵新竹站登場，現場除了示範正確植樹，發送1500餘株台灣原生樹苗，今年加碼贈送療癒系植物精油及苔蘚盆栽DIY組，歡迎踴躍參加。

主辦單位梧桐基金會說，今年的樹苗種類有蘭嶼羅漢松、疏脈赤楠、毛柿、椬梧、瓊崖海棠、四照花及杜英，每人限認養2株；精油及苔蘚盆栽DIY組各限量200份，民眾可憑高鐵搭乘憑證（不限搭乘時間，車票、回數卡或電子票券皆可）換取苔蘚盆栽DIY組，並於現場留下個人Email即可換取精油，1人限領1份。

梧桐基金會說，帶小樹苗去旅行活動於2014年發起，鼓勵民眾認領樹苗綠化都市，讓綠意隨著高鐵擴散至台灣各處。活動樹苗由林業試驗所依據活動地點氣候篩選，提供健康的台灣原生樹苗，並由台灣高鐵提供活動場地、民間企業贊助辦理，今年由潤雅生技股份有限公司主要贊助。

活動於明天上午10點開幕，10點30分開始在高鐵新竹站2號出口外側發放樹苗，歡迎民眾即早至現場排隊領取。

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活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/