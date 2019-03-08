滿越圓產後護理之家開幕 提供無障礙房

2019-03-08 22:59

［記者謝武雄／桃園報導］位於桃園區經國路的滿越圓產後護理之家，今天舉行開幕儀式，滿越圓共有30個房間，採飯店式的管理，提供醫療級專業服務，除24小時可透過網路了解嬰兒狀況外，還有身障者專用房，讓肢體障礙的孕婦於產後得到更加照顧，還與旁邊的敏盛醫院婦產科、小兒科醫師簽約，提供產婦、嬰兒最佳的照顧。

滿越圓產後護理之家創辦人林枝富表示，配合少子化的時代，孕婦越來越重視產後的各項問題，滿越圓於2016年開始籌備，期間他訪視台灣、上海等地產後之家，發現傳統的坐月子中心已經無法滿足產婦需求，因此擴大坐月子中心功能，除配置中央廚房，24小時寶寶智慧監控，並聘請敏盛醫院婦產科醫師謝立忠、許明信，小兒科醫師張淳翔，同安中醫診所院長陳志恆以及專業護理團隊，提供孕婦、新生兒最專業醫療照護。

護理長何秋霞表示，滿越圓產後護理之家為地下2層、地上7層的獨立建築，在2樓設置無障礙空間的房型，與育嬰室同層，提供身障產婦無障礙需求，另全館採用氣密窗，提供鬧中取靜的舒適空間，所有進出口都採用防火設備，讓住者多一層保護，提升安全性。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/