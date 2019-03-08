包中！彰市關帝廟文昌帝君聖誕擺准考證求考運

2019-03-08 21:57

〔記者湯世名／彰化報導〕考季逼近，彰化市關帝廟將於明天（農曆2月3日）文昌帝君聖誕盛大舉辦慶祝活動，為文昌帝君祝壽，慶典結束後，現場有「文昌帝君開運賜福」活動，學子與家長們可以把帶來的准考證影本、課本、書包等讀書用品，蓋上文昌靈印，順道求個文昌符，法師也會為各位開智慧，廟方也將更貼心的為學子及考生準備「包中（包粽）」、文昌金等參拜文昌帝君必備的供品，庇佑考運。

彰化市長林世賢表示，明天是文昌帝君聖誕，關帝廟將以隆重盛大的慶典儀式為文昌帝君祝壽。五文昌是讀書人的守護神，即道教奉祀的5位與讀書相關的神明，分別為「梓潼帝君、魁斗星君、朱衣帝君、文衡聖帝、孚佑帝君」，信眾來到彰邑關帝廟，就可一次求得「五文昌」庇佑考運！

他表示，慶典結束後，現場有「文昌帝君開運賜福」活動，大家可以把帶來的准考證影本、課本、書包等讀書用品，蓋上文昌靈印，順道求個文昌符，法師也會為各位開智慧。此外，廟方也將為學子及考生，準備「包中（包粽）」、文昌金等，參拜文昌帝君必備的供品，歡迎學子、考生與家長們踴躍共襄盛舉，庇佑考運。

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