4成女性逾6年沒做抹片檢查 國健署：子宮頸癌風險高3倍

2019-03-08 20:56

〔記者吳亮儀／台北報導〕子宮頸抹片檢查只要6分鐘、就能護一生，不過，國內仍有近4成女性超過6年沒做檢查、甚至從未檢查過。國民健康署提醒，沒做檢查而罹患子宮頸癌的風險，是有做檢查者的3倍。

今天是38婦女節，許多人關注女性議題，國健署也特別點出定期做子宮頸抹片檢查的重要。國健署比對篩檢資料和癌症登記資料後發現，6年以上沒有做抹片者，罹患子宮頸侵襲癌的風險，是3年內曾經做抹片檢查者的3倍，久未做抹片的婦女屬於子宮頸癌的高危險群。

國健署癌症防治組組長林莉茹說，曾經做過調查分析女性沒有做抹片檢查的原因，原因多寡依序為「自覺身體健康沒有需要」、「太忙沒有時間」、「覺得不好意思」、「已經停經」、「怕被檢查出有疾病」、「年紀大不用做」等等。

林莉茹說，以這些原因分析，國內30歲以上女性約有4成處於子宮頸癌高風險狀態，若沒有及早發現，可能錯失治療時機。

我國很早就開始提供子宮頸抹片免費篩檢，已使子宮頸癌標準化發生率及死亡率下降達7成。每3年至少一次的抹片檢查可大幅降低發生癌症或癌症惡化的機會。

目前每年約有210萬人參加抹片檢查，約有6成涵蓋率，國建署提醒，有些女性覺得自己身體健康、已經停經、很少或很久未有性行為，就忽略或不接受抹片檢查，然而身體無聲的變化必須透過篩檢才能早期發現、早期治療，建議符合資格的女性每3年就做一次抹片篩檢。

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