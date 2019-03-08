池上田中央土地公廟 鄉民大啖豬腳麵線慶伯公生

2019-03-08 15:26

［記者王秀亭／台東報導］今天是土地公生，台東縣內最大土地公廟、池上鄉福德宮今天在廟前廣場，準備象徵長壽的豬腳麵線，全鄉民眾都聚集在這座田中央的土地公廟，一起大啖豬腳麵線，祈求來年平安長壽。

今天上午9時許，池上鄉福德宮已相當熱鬧，志工們圍著三鼎大鍋滷豬腳、煮麵線，今年準備500斤豬腳、80斤麵線，還有信徒贊助100斤湯圓，不怕鄉民吃。

主委吳德富表示，這座福德宮是鄉內最早的土地公廟，迄今已超過百年，土地公誕辰是年度盛事，都會依例準備豬腳麵線，且煮麵起鍋時，麵長拉起可達1.5公尺，代表伯公祝福加持、長壽平安之意。

除豬腳麵線，廟裡擺滿大大小小的平安龜，鄉民陸續祈求帶回家，池上鄉福德宮總幹事陳福春表示，這項祈求平安龜儀式從100年前就已存在，只是現在求平安龜方法未變，來年還平安龜改由廟方每年統一製作。

林姓鄉民特地向土地公求了2隻平安龜，他說，每年都會來帶平安龜回家，主要是盼未來一年平安順利，這是土地公生必做的事之一。

池上鄉公所表示，土地公是最貼近鄉民生活的信仰，全鄉大大小小的土地公廟約20座，每年土地公生日，各村伯公廟皆會辦理祝壽慶典，各具特色，又以池上福德宮的長壽豬腳麵線最具特色。

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