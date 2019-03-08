大甲高中學子研發「AR掃街趣」 遊客透過手機暢遊小鎮

2019-03-08 13:17

〔記者張軒哲／台中報導〕大甲媽祖下個月展開遶境活動，大甲高中學子在美工學程發揮創意，分組學生於課堂中一起透過手機GOOGLE地圖先走訪大甲街巷一次，再以行動實地踏查。透過雙腳走讀、YOUBIKE街遊、品嚐地方美食、攝錄影記錄地方風貌、訪談店家經營，將資料收集完成後，配合繪畫技法教學來描繪地方特色景點與美食，跨課運用繪圖影像軟體編修軟體與AR APP軟體技能，最後融入AR新媒體教學，製作完成「大甲AR掃街趣」地圖，讓民眾透過手機走訪小吃與景點。

大甲高中教師林秋萍指出，將繪畫課轉型，以素養教學概念引導學生自主探索地方，整個課程活動首重分組合作與自主學習，與學生們一起做分組及路線分配規劃，接下來讓學生分組透過手機遊走街景，選取並條列20個特色景點或商店，學生們再利用課餘或假日時間，一起討論地圖設計並相約走訪實地拍攝，共同錄製心得影片，分享到AR掃街趣地圖上。

學生吳典蓉說，大甲的聚福堂金香紙行，因為環保意識的抬頭，香紙的使用會隨著環境關懷逐漸減少，最後香紙行因此沒落消失，思考到有一天香紙商家可能不存在了，那麼她的繪畫與攝影記錄便扮演著歷史記錄的角色。易庭瑀說，組員們換了不同場景重複錄製了好幾次才完成。

校長蕭建華表示，為對應現今科技社會與跨域合作概念的發展，並呼應新課綱素養教學，學校嘗試突破傳統繪畫教學方式，試圖讓學生走出教室的舒適圈，於是設計大甲AR掃街趣專題課程，希望能帶領大甲高中專門學程設計群同學，以繪畫結合新媒體創造探索大甲新體驗。

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