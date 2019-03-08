三國鄭問展故宮本院不行拍南院可以 漫畫迷興奮拍超爽

2019-03-08 13:19

〔記者林宜樟／嘉義報導〕位於嘉義縣的故宮南院目前正進行「赤壁與三國群英形象」特展，罕見結合故宮文物及台灣漫畫大師鄭問的三國人物作品展出，吸引許多民眾參觀，有漫畫迷更發現鄭問作品去年曾在故宮北部院區展出，但當時展場內不得攝影、拍照，南院特展則全數開放照相拍攝，讓漫畫迷直說「太幸福，拍得超爽！」

故宮北院去年在圖書文獻大樓一樓特展區展出的「千年一問—鄭問故宮大展」，由文化部主辦，無限創藝教育有限公司承辦，中華文化總會與故宮協辦，展區呈現鄭問畢生作品，因主辦單位並非故宮，當時規定全區不得攝影拍照。

已退休的故宮南院處前副處長林天人是今年「赤壁與三國群英形象特展」總策展人，他說，故宮從未將台灣漫畫作品與院內典藏文物結合策展，鄭問作品將移至南院展出，他認為「南院不是北院二館，更不是二輪展場」，要就要做不一樣的，因此突破過去傳統，首度由院內策展人結合漫畫作品與故宮典藏文物規劃展覽，而故宮展場可開放拍照（不得用閃光燈），「既然是在南院展出，鄭問的作品就能讓大家拍！」

「赤壁與三國群英形象」是首次以故宮為主辦單位策展展出漫畫作品，林天人坦言籌辦時確實有「不同意見」，而他曾策展「捲起千堆雪－赤壁文物特展」，是三國文物專家，因此決定以三國為主題和鄭問作品結合，展出如「三國志通俗演義」、「蘇軾書赤壁賦拓本」、「趙孟頫〈前後赤壁賦圖〉」、「三國演義版畫」等各項珍貴文物，由於三國歷史影響力傳達日本，展場更有日本繪師葛飾北齋的三國漫畫作品，「漫畫（意旨漫無目的的繪畫）」一詞最早就是從此書出現。

許多漫畫迷看到鄭問作品，感受其作品的磅礡氣勢，盔甲紋路、旗幟、肌肉線條、人物表情和構圖，近距離欣賞更被各種細節所震撼；林天人說，鄭問在日本有其影響力，三國人物作品呈現他對三國人物的想像，畫像特色鮮明，「三國與鄭問的結合，相得益彰」，更認為鄭問的作品將會影響未來人們對三國歷史人物的觀感及印象，不斷流傳；他也說，南院展出的鄭問作品約70餘幅，數量雖沒有北院展出時多，但有多幅從未亮相的「手稿」展出，更是珍貴。

去年故宮北院第一次讓漫畫進入故宮展場，今年故宮南院更是破天荒由故宮「主辦」展出漫畫作品，林天人認為，藝術作品對人們的意義隨著時代而改變，許多藝術在出現時遭批判，後來卻成為主流，就如同故宮收藏的許多人物畫像，當時也是通俗畫作，但現今則成為典藏，「我不敢說漫畫是當代藝術的主流，但現在確實已佔一席之地，連大英博物館都要舉辦漫畫展」，林天人已於3月初退休，更期待故宮未來的策展「不斷突破、不斷創新！」

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