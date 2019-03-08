小孩未經父母同意買遊戲點數 消基會：天堂M違規不給退款

2019-03-08 11:32

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕玩手機遊戲人口越來越多，可說已經取代傳統電腦線上遊戲，手機遊戲多採免費遊玩，但要獲特定道具，都需課金（花台幣）購買或透過扭蛋抽獎，但這也造成許多消費爭議，像是未成年小孩趁父母不在，用父母手機課金玩遊戲等。消基會今日調查8款知名手機遊戲，消基會義務律師團律師許家華表示，無行為能力、限制行為能力人沒有得到允許法定代理人同意，付款購買點數，法定代理人可備妥證明文件可退未使用遊戲費用，但「天堂M」違反相關規定，主管機關依法可開罰3萬至30萬元罰鍰。

因應科技日新月異的變化，消費爭議逐年上升，消基會在近3年共受理138件申訴案，主要類型包含小孩未經父母同意玩遊戲消費、遊戲轉蛋機率不透明等。經濟部為改善遊戲消費環境，今年1月8日開始實施新版「網路連線遊戲服務定型化契約應記載及不得記載事項」。消基會今年隨機挑選8款知名遊戲，包含黑色沙漠M、龍之谷M、天堂M、石器時代M、RO仙境傳說、風之國度、seal希望：新世界、烏托邦：起源等，依據新版法規規定進行檢視。

消基會董事長雷立芬表示，現在手機遊戲多利用轉蛋獲寶物方式來賺錢，但遊戲公司可隨時調整角色、寶物重要性，讓消費者需要一直花錢轉蛋，較以前一次性付款遊玩方式更賺錢。許家華表示，調查發現僅黑色沙漠M、石器時代M、風之國度對消費者最友善，在課金抽獎商品中，有公布中獎機率。

不過在付款轉蛋方面，消基會今年接獲一起申訴，一名單親媽媽沒有在玩手機遊戲，但有一天突然收到中華電信4240元帳單簡訊通知，調支出明細發現近半年的時間，手機中有4款遊戲有共139筆支出，金額高達4萬8013元，這才發現是小孩私下透過她手機遊玩時，未經她同意就消費。

許家華表示，新版定型化契約針對無行為能力人與限制行為能力人，限制行為能力人，未經法定代理人同意，付款購買點數，法定代理人可備妥證明文件提出申請，主張要退未使用遊戲費用。消基會檢視8款遊戲，僅天堂M不僅未遵守定型化契約規定，更直接在遊戲內載明，只要按下購買鍵，就代表已取得法定代理人允許獲符合法律行為要件。此項行為已違反規定，主管機關可依消保法第56-1條規定，令其限期改善，不改善就可處3萬至30萬罰鍰。

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