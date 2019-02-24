點數狂買50萬！店員提醒疑詐騙...醫生竟問她：被懷疑怎辦？

2019-02-24 12:27

〔即時新聞／綜合報導〕台北市一名黃姓醫師，從LINE認識寫著名為「月兒」的女子，月兒的照片外型出眾，黃男和月兒就這麼聊起天來，有天月兒稱自己很需要錢，想透過性交易的方式來籌錢，黃男就到各個超商購買點數，花了超過50萬元，月兒收到點數後隨即關掉帳號，黃男才發現被騙了。

據《蘋果》報導，去年3月底晚間，黃姓醫師工作了一天，空檔時，突然看見LINE傳來月兒要求認識的訊息，月兒的照片外型亮眼、身材姣好，黃男和月兒就這麼聊了起來，沒多久，月兒告知黃男，家中很需要錢，她想透過性交易來換取金錢，希望黃男能幫助她，隨後讓黃男到各個超商購買點數。

黃男一連跑了好幾家超商，因為大量購買點數，有店員懷疑黃男被詐騙了，提醒他要小心，黃男一聽，連忙詢問月兒，買點數被懷疑該怎麼辦？月兒隨即讓黃男到別家超商繼續購買，最後黃男共花了50萬8千5百元，將點數給月兒後，月兒就立刻關閉LINE帳號，黃男才驚覺被騙了，趕緊報警。

警方調查，黃男提供的點數資訊中，其中有組序號為陳姓男子所儲值，懷疑陳男為共犯，將陳男法辦，陳男喊冤，檢方比對後發現，原來是場烏龍，陳男儲值的序號並非黃男買的，因此不起訴陳男，但檢方請黃男提供LINE的對話記錄，以便找到更多有關月兒的線索時，黃男堅決不提供，檢警到現在仍沒查出月兒的真實身分。

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