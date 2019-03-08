無懼春吶投靠韓流黑沙灘 「夏都春宴」淨灘挺墾丁白沙灘

2019-03-08 07:11

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕「墾丁春天音樂季」今年受到場次出走影響，僅剩「夏都春宴」力挺墾丁續辦，相較於在高雄「黑沙灘」上辦記者會的春吶；為了守護美麗的白沙海岸線，「夏都春宴」選在一個月前舉辦大規模淨灘活動，希望遊客看到墾丁絕美風光，是其他地區絕對無法取代。

「春吶」昨在高雄「黑沙」上開記者會，還找來主流樂手登台，引發樂迷討論；老樂迷劉先生說，「春吶」曾對發源地墾丁「山盟海誓」，堅持獨立原創精神，近五年台灣獨立樂團及各地演唱會春筍般遍地開唱，如今竟背棄墾丁離開，甚至同意主流藝人加入，失去原來的靈魂及墾丁獨有氛圍，令人感嘆原創精神早已不在。

邁入第八年的「夏都春宴」，近年已經是墾丁音樂季最熱場子，每天都有超過三千國內外樂迷，，除了國際知名DJ串場，迷人的墾丁白沙灘、藍天白雲豔陽天，都是無可取代的優勢，近年失去吸引力的春吶，遠走他鄉的春浪、泡泡趴早已經難以匹敵。

為了保護墾丁最具吸引力的特點，「夏都春宴」週末將舉辦「Clean-up on the beach墾丁淨灘」，結合國內外大學生一同參與，當日提供淨灘者免費高雄至墾丁夏都巴士來回接送、午餐及礦泉水，參加者還可免費獲得2019夏都春宴三日聯票。

夏都表示，雪白的沙灘美景，是老天爺給墾丁的最棒禮物，舉辦任何活動都有加分效果，希望透過實際行動讓社會大眾知道環保的重要性，享受大自然的資源同時，只要對大自然有所回饋，並不擔心「墾丁春天音樂季」商機會消失。

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