旅客下機受困1小時 虎航澄清：絕不是飛機「滑過頭」

2019-03-07 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕有媒體報導，台灣虎航班機今天下午降落後因飛機「滑過頭」，導致只能用拖車拖進客機停機坪，也讓旅客下機時間延誤1個多小時，對此，虎航晚間回應，IT237航班於今天16點15分於北跑道正常落地，但是桃園機場的EC滑行道因連日大雨破洞了，正在封閉搶修，所以才會改用拖車的方式。

台灣虎航表示，IT237航班於16點15分正常落地後，剛好遇上桃園機場的EC滑行道破洞正在搶修，且該滑行道也已於16點12分關閉，因此只好請求桃機協助班機停至最近的貨運機坪，並改以接駁車的方式讓乘客下車。

未料，直到17點10分EC滑行道已重新開放，接駁相關通行卻都尚未安排好，虎航只好再要求拖車將航機推出滑行道，回到原規劃停靠的B3機坪，並於17點27分讓乘客下機。虎航強調，一切並非飛機「滑過頭」。

桃機公司也表示，針對今天虎航發生的事件，明天上午將召集航空及地勤公司進行會議討論，避免未來再發生類似案件。

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