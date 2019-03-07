「屏東製造」好驕傲！潘孟安率隊赴日搶下逾3億訂單

2019-03-07 20:49

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣長潘孟安今天（7日）上午現身日本東京食品展，爭取日本東京奧運食材商機，並為屏東廠商加油打氣，化身超級推銷員，向各國買家推廣屏東農特產品；縣府統計，至今天下午3點為止，「屏東製造」的農特產品，2天來估計接了逾700家、超過3億元的訂單，繼台灣燈會之後，再度締造傲人成績；目前食品展還沒有結束，訂單金額還會再增加。

台灣是今年食品展中全場排名第3大區域，而屏東館則是台灣參展5縣市中規模最大的單位，除16家廠商進駐，另有7家屏東廠商分佈在農委會、水產冷凍公會攤位，屏東縣總計23家參展，是展出攤位最多的縣市。

其實，潘孟安在從政之前，年少時曾獨闖天涯經商，是縣市長中難得有國際貿易經驗的首長，他深悉把握商機的道理，像去年屏東縣首創縣市政府自辦國際商洽會，主動出擊邀請國外買家到屏東，這次燈會才剛落幕，他又當起空中飛人為屏東拚通路。

潘孟安表示，他年年帶隊參加東京食品展，今年邁入第5年，雖然辦理燈會趕不及開幕，但他還是不願缺席，因為屏東要看的不只是日本市場，更要看世界市場，而且之前已和一些國際買家接洽，他一定要來擔任平台協助與廠商對接。

潘孟安接著在今天下午旋即又搭機返台，準備繼續埋頭處理縣政，在東京停留不到24小時。網友們看他這麼拚，繼台灣燈會之後，再度在他的臉書洗版留言「我屏東我驕傲」給予肯定。

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